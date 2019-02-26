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Шнуров, Запашный и митрополит Тихон Шевкунов вошли в состав Общественного совета при комитете ГД по культуре

13:05 26.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Сергей Шнуров, Эдгард Запашный, а также митрополит Тихон Шевкунов вошли в состав Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. Об этом заявила председатель Комитета Елена Ямпольская. По ее словам, теперь в Совете будет еще больше независимо мыслящих людей, смелых и оригинальных суждений о жизни.  Эхо Москвы

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