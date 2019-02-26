После отречения Акихито станет "почетным императором Японии"

13:20 Источник: REGNUM

25 февраля правительственные источники сообщили, что японский император Акихито после отречения 30 апреля получит титул «Его Величество почетный император», а императрица Митико — «Ее величество почетная императрица». Несмотря на то, что в западной практике короли и королевы оставляли за собой те же титулы, что и до отречения, в Японии все будет иначе, чтобы показать изменение статуса после отречения.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», для Японии отречение императора от престола и передача трона при жизни — новое явление, ведь за все время существования монархической системы с 608 года ни один император не покидал Хризантемовый трон по своей воле. Ранее император Акихито заявил о передаче трона по состоянию здоровья своему сыну, наследному принцу Нарухито. Интронизация нового императора назначена на 1 мая. ИА REGNUM