После отречения Акихито станет "почетным императором Японии"
13:20 26.02.2019 Источник: REGNUM
25 февраля правительственные источники сообщили, что японский император Акихито после отречения 30 апреля получит титул «Его Величество почетный император», а императрица Митико — «Ее величество почетная императрица». Несмотря на то, что в западной практике короли и королевы оставляли за собой те же титулы, что и до отречения, в Японии все будет иначе, чтобы показать изменение статуса после отречения.
По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», для Японии отречение императора от престола и передача трона при жизни — новое явление, ведь за все время существования монархической системы с 608 года ни один император не покидал Хризантемовый трон по своей воле. Ранее император Акихито заявил о передаче трона по состоянию здоровья своему сыну, наследному принцу Нарухито. Интронизация нового императора назначена на 1 мая. ИА REGNUM
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