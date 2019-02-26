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Порошенко подписал закон о запрете гражданам РФ быть наблюдателями ОБСЕ на выборах

13:32 26.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает гражданам Российской Федерации, а также лицам, предложенным Россией, быть наблюдателями на выборах главы украинского государства в марте 2019 года. Об этом говорится во вторник на сайте украинского парламента.

"Возвращено с подписью президента", - указано на странице соответствующего закона.

Верховная рада Украины 7 февраля одобрила закон, согласно которому наблюдателем на президентских, парламентских или местных выборах не может быть "лицо, являющееся гражданином или подданным государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом", а также "лицо, которое было предложено [в качестве наблюдателя] государством, которое Верховная рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом".

Ранее действующий глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Питер Тейлор указал, что подход Украины относительно наблюдателей от Российской Федерации не отвечает принципам ОБСЕ. В четверг утром спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер также заявил о необходимости допуска наблюдателей РФ на выборы главы государства.


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