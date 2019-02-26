Подмосковные пенсионеры получат льготы на вывоз мусора

14:00

На заседании правительства Московской области сегодня особое внимание было уделено реализации новой системы обращения с мусором. Одним из важных вопросов было предоставление льгот для неработающих пенсионеров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что на прошлой неделе Мособлдума приняла закон о льготах на вывоз мусора для людей старшего возраста.

«Вы знаете, что мы позаботились и неработающим, одиноко проживающим пенсионерам, тем, кому больше 70 и 80 лет, предоставлен целый комплекс льгот. Коснулись эти льготы порядка двух миллионов человек», – отметил губернатор. Скидки и льготы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) распределены следующим образом: 30% – неработающим пенсионерам до 70 лет; 50% – жителям региона от 70 до 80 лет; 100% – старше 80 лет.

Жителям Московской области, чьи данные есть в базе получателей мер социальной поддержки, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами назначается с 1 января 2019 года в беззаявительном характере. «Если данные льготника в базе отсутствуют, необходимо обратиться в МФЦ или социальную защиту, с пакетом документов (заявление, паспорт, выписка из домовой книги и банковские реквизиты)», – прокомментировала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Если обращение за льготой последовало не позднее 30 июня 2019 года, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами назначается с 1 января 2019 года. При обращении за предоставлением ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами после 30 июня 2019 года компенсация назначается получателю с первого числа месяца, в котором поступило обращение со всеми необходимыми документами.

Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате за обращение с ТКО будет предоставляться в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения в размере 42 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения на одиноко проживающих граждан, 21 кв. м – на каждого члена семьи, состоящей из двух человек, 18 кв. м – на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

Кроме того, предусмотрены скидки по оплате вывоза мусора в размере 30% – собственникам частных владений, 70% – домовладельцам, проживающих в радиусе 2 км от комплексов по переработке отходов (КПО) и полигонов.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Московской области