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В Узбекистане не менее 18 школьников пострадали при взрыве в поликлинике

14:12 26.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 18 школьников пострадали в результате взрыва в котельной в здании поликлиники в Узбекистане. Об этом во вторник сообщило интернет-издание "Газета.uz" со ссылкой на Минздрав республики.

Инцидент произошел в городе Андижан около 10:25 по местному времени (08:25 мск), когда ученики девятого класса проходили медосмотр. Пострадавших госпитализировали, двое из них прооперированы.

Министерство здравоохранения взяло ситуацию под контроль.

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