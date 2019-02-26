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Переговоров с Японией о передаче каких-либо территорий "и в помине нет" - Сергей Иванов

14:32 26.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва ведет и готова дальше вести переговоры с Токио о заключении мирного договора, но вопрос о передаче Японии каких-либо территорий не обсуждается. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Мы 60 лет ведем переговоры и дальше готовы вести. О чем переговоры? О заключении мирного договора", - отметил Иванов, подчеркнув, что "территориальная проблема существует и бытует в Японии", но не в России.

"У нас существуют определенные спекуляции, некоторые СМИ рады поспекулировать на этой теме, чтобы просто заполнить страницы своего издания, чтобы было, о чем поговорить. Но на самом деле за этим ничего нет, это все виртуально. А реальность заключается в том, что никаких переговоров ни о какой передаче (островов - прим. ТАСС) и близко, и в помине нет, хочу вас в этом заверить", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

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