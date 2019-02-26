США готовят военное вторжение в Венесуэлу, считает Патрушев
15:00 26.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
США готовят военное вторжение в Венесуэлу. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Переброска на территорию Пуэрто-Рико американских сил специальных операций, высадка подразделений Вооружённых сил США в Колумбии и другие факты однозначно говорят о том, что Пентагон усиливает группировку войск в регионе с целью их задействования в операции по отстранению от власти законно избранного действующего президента Мадуро», — сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».
Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и другие страны, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других государств поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента. Говорит Москва
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