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НОВОСТИ

Госдолг Украины составляет $78,25 млрд - Минфин

15:32 26.02.2019 Источник: REGNUM

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины на конец января нынешнего года составил 78,25 млрд долларов.

Соответствующую информацию обнародовало украинское министерство финансов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации ведомства, непосредственно за январь 2019 г. долг сократился в долларовом эквиваленте на 70 млн долл., или на 0,1%. Вместе с тем, в гривневом эквиваленте объем госдолга Украины за этот период вырос на 3,50 млрд грн, или на 0,2%, — до 2,172 трлн грн.

13 февраля украинское министерство экономического развития и торговли сообщило, что соотношение уровня государственного долга к ВВП Украины по итогам 2018 года уменьшилось до 60,9%, тогда как годом ранее составляло 68%.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 г. вырос в долларовом эквиваленте на $2,02 млрд (на 2,6%), — до $78,32 млрд.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в текущем году примерно четвертая часть государственного бюджета будет потрачена напогашение и обслуживание государственного долга.

В январе Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты по госдолгу предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн, из которых: 239,24 млрд грн (57,3%) — выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд грн (42,7%) — выплаты по государственному внешнему долгу.

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