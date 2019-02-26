0
0
14
НОВОСТИ

Фракция Тимошенко в Раде инициирует импичмент Порошенко

16:00 26.02.2019 Источник: РОСБАЛТ

Фракция «Батькивщина» в Верховной раде инициирует процедуру импичмента президента Украины Петру Порошенко. Об этом на заседании парламента объявила лидер «Батькивщины», кандидат в президенты Юлия Тимошенко, передает УНИАН.

Инициатива связана с информацией о том, что Порошенко и его окружение причастны к контрабандным поставкам на Украину из России некачественных запчастей для военной техники, закупавшихся по завышенным ценам. Накануне украинские журналисты опубликовали соответствующее расследование.

Как отметила Тимошенко, действия главы государства подпадают под уголовную статью «Государственная измена». Она призвала другие фракции поддержать инициативу «Батькивщины».

В Конституции Украины прописано, что президент может быть смещен с поста Верховной радой в порядке импичмента, если он совершил государственную измену или другое преступление. Но для того, чтобы это стало возможно, нужен специальный закон об импичменте, а на Украине такого закона нет.   Росбалт

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 26.02.2019
Папа Римский временно отстранил кардинала Пелла от выполнения своих обязанностей
0
44
15:32 26.02.2019
Госдолг Украины составляет $78,25 млрд - Минфин
0
113
15:12 26.02.2019
Муфтият Дагестана после критики спектакля призвал считаться с чувствами верующих
0
140
15:00 26.02.2019
США готовят военное вторжение в Венесуэлу, считает Патрушев
0
153
14:32 26.02.2019
Переговоров с Японией о передаче каких-либо территорий "и в помине нет" - Сергей Иванов
0
184
14:12 26.02.2019
В Узбекистане не менее 18 школьников пострадали при взрыве в поликлинике
0
211
14:00 26.02.2019
Подмосковные пенсионеры получат льготы на вывоз мусора
0
257
13:32 26.02.2019
Порошенко подписал закон о запрете гражданам РФ быть наблюдателями ОБСЕ на выборах
0
236
13:20 26.02.2019
После отречения Акихито станет "почетным императором Японии"
0
238
13:05 26.02.2019
Шнуров, Запашный и митрополит Тихон Шевкунов вошли в состав Общественного совета при комитете ГД по культуре
0
273

Возврат к списку