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Настя Рыбка решила стать правозащитником

16:32 26.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Настя Рыбка хочет стать правозащитником. Бывшая узница тайской тюрьмы рассказала, что начинает проект по защите соотечественников, у которых проблемы с законом в Таиланде.

Об этом Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я занимаюсь не только тем, что кого-то соблазняю. Мы помогаем ребятам, которые сейчас сидят в Таиланде. Эту деятельность я буду вести всю жизнь. Сидят по полгода, году люди, у которых нет просто денег на билет».

«Секс-тренер» Александр Кириллов (Алекс Лесли) пояснил, что речь идёт о гражданах России, которые содержатся  в иммиграционных тюрьмах Таиланда. По его словам, поддержка таким людям со стороны российского государства не оказывается.

«Из иммиграционной тюрьмы людей никто не достаёт. Россия не заботится об этом, и это очень стыдно. И мы решили сами доставать русских из иммиграционной тюрьмы».

Настя Рыбка и Алекс Лесли провели около года в тайской тюрьме. Их обвиняли в создании тайного преступного сообщества и оказании секс-услуг. В итоге их приговорили к условным срокам и выслали из страны.

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