В РФ неплательщикам штрафов стали в 5 раз чаще назначать обязательные работы

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частота применения обязательных работ к неплательщикам штрафов в России выросла в пять раз за последние пять лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, отметив, что "в 2018 году на исполнении в ФССП России находилось 523 тыс. исполнительных документов о назначении административных наказаний в виде обязательных работ".

Возможность привлечения правонарушителей к обязательным работам появилась в КоАП РФ с 2012 года. Сперва это касалось нарушителей на митингах, затем такая мера стала применяться и как наказание лиц, уклоняющихся от уплаты административного штрафа или административного ареста.



Если в 2014 году обязательные работы были назначены 99 тыс. лиц, то в 2017 году на исполнении приставов находилось 471 тыс. решений о таком наказании, в 2018 году - 523 тыс. таких решений. Как сообщили в ФССП, "по 333,3 тыс. исполнительным производствам должники отбыли назначенное наказание либо приступили к его отбыванию".



Обязательные работы предусматривают выполнение лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Оно назначается судьей на срок от 20 до 200 часов, не более четырех часов в день. Как правило, такие работы проводятся на местных предприятиях ЖКХ.

