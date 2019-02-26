Мэй пообещала парламенту возможность проголосовать в марте за отсрочку Brexit
17:12 26.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала британским депутатам, что они получат возможность проголосовать за продление переговоров о Brexit, если сделка с ЕС их опять не устроит. С таким заявлением она выступила во вторник в Палате общин.
По словам Мэй, сначала депутаты проведут повторное голосование о сделке с Брюсселем. "Мы проведем второе полноценное голосование, <...> которое, самое позднее, состоится во вторник, 12 марта", - сообщила Мэй.
Если народные избранники повторят январский демарш и вновь отвергнут соглашение, то 13 марта они получат возможность проголосовать за то, чтобы Великобритания не могла покинуть ЕС без сделки. "Второе: если правительство не одержит победу на этом полноценном голосовании, <...> то оно спросит Палату общин, поддерживает ли она выход из ЕС без соглашения о Brexit", - продолжила Мэй.Наконец, если депутаты примут такое решение, исключающее возможность "развода" по жесткому сценарию, тогда 14 марта они смогут проголосовать за или против отсрочки переговоров. "Третье: если Палата общин отвергнет согласованную сделку с ЕС, а потом отвергнет возможность выхода из ЕС без сделки 29 марта, <...> тогда 14 марта будет внесено предложение парламенту высказаться о том, хочет ли он короткого и ограниченного по времени продления Статьи 50 [Лиссабонского договора о Евросоюзе]", - сказала британский премьер.
Она добавила, что, если законодатели решат продлить переговоры, она обратится с этим запросом к руководству ЕС и оформит его соответствующим законным актом.
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