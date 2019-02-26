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НОВОСТИ

Иностранным спутниковым операторам придется получать разрешение у силовиков - СМИ

17:40 26.02.2019 Источник: РБК

Правительство России постановлением от 21 февраля внесло изменения в Правила использования на территории страны спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.

Согласно документу (копия есть у РБК), весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов из России, в том числе от иностранных абонентов, которые находятся на территории страны в роуминге, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса. Эта станция также должна располагаться на территории России. До сих пор это правило распространялось только на операторов спутниковой подвижной радиосвязи, то есть мобильной, теперь на любых. Представитель аппарата правительства подтвердил РБК, что подобное постановление было утверждено.

Утверждение документа может создать проблемы для глобальных спутниковых систем, которые будут запущены в будущем, например для OneWeb и Starlink. Им придется строить в России наземную станцию сопряжения, а также получать разрешение на работу от Федеральной службы безопасности (ФСБ), Министерства обороны и Федеральной службы охраны (ФСО).

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