США пока не выносили на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию по Венесуэле

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США пока не выносили на рассмотрение Совета Безопасности ООН никакого проекта резолюции по Венесуэле. Об этом заявил во вторник, отвечая на вопрос ТАСС, постпред Экваториальной Гвинеи Антонио Ндонг Мба, председательствующий в СБ в феврале.

"Пока на рассмотрение не внесены никакие документы", - сказал он.