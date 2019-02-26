США пока не выносили на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию по Венесуэле
18:15 26.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США пока не выносили на рассмотрение Совета Безопасности ООН никакого проекта резолюции по Венесуэле. Об этом заявил во вторник, отвечая на вопрос ТАСС, постпред Экваториальной Гвинеи Антонио Ндонг Мба, председательствующий в СБ в феврале.
"Пока на рассмотрение не внесены никакие документы", - сказал он.
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