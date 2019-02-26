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Помпео: Референдум на Кубе - "тщательно спланированный политический спектакль"

18:45 26.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты считают прошедший на Кубе референдум по вопросу об утверждении новой конституции карибской страны "тщательно спланированным политическим спектаклем". Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении государственного секретаря США Майкла Помпео.

"24 февраля кубинский коммунистический режим провел так называемый национальный референдум о пересмотре конституции. Ни у кого не должно быть иллюзий по поводу этого мероприятия, задачей которого являлось лишь укрепление предлога для диктатуры одной партии", - утверждал он. "Весь процесс сопровождался тщательно спланированным политическим спектаклем и подавлением общественных обсуждений", - считает госсекретарь.

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