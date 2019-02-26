Сотрудника "Лаборатории Касперского" осудили за госизмену

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители защиты начальника отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, осужденного за госизмену на 14 лет колонии, обжалуют приговор. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Инга Лебедева.

"Мы обжалуем приговор. Ребята считают, что своей деятельностью, направленной против хакеров, наступили кому-то на "хвост", - сказала она.

Как ожидается, защита осужденного начальника отдела ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова, осужденного на 22 года колонии за госизмену, также подаст жалобу на приговор.