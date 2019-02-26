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Новак: Есть потенциал для того, чтобы использовалась газотранспортная система Украины

19:45 26.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики России видит потенциал роста экспорта газа из России в Европу, при этом часть этого потенциального объема может быть транспортирована по газотранспортной системе Украины, если страна предложит конкурентоспособные по отношению к другим маршрутам условия. Об этом в онлайн-интервью Gazeta.ru сказал министр энергетики Александр Новак.

"Мы видим потенциал роста импорта газа [Европой] - это показывает практика последних лет. Мы видим, что у нас будут загружены не только новые газопроводы и транспортные структуры, но есть потенциал в том числе и для того, чтобы осталась в качестве маршрута и использовалась газотранспортная система Украины, в каком-то объеме. Этот объем зависит от потребностей непосредственно потребителей Европы. Поэтому здесь предстоит еще большая дискуссия", - сказал он.

"Тарифы на прокачку газа должны быть конкурентными. Второе базовое условие - это урегулирование всех возникших споров, которые сегодня рассматриваются в различных инстанциях арбитражных судов. Как известно, этот процесс идет уже много лет, было решение Стокгольмского арбитражного суда, которое, на наш взгляд, носило дискриминационный характер, явно политический оттенок", - добавил министр.

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