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Новак рассказал, насколько дороже транспорт газа из Украины в Европу

20:20 26.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транспортировка газа по территории Украины в Европу сейчас в 2-2,5 раза дороже других маршрутов, таких как "Северный поток - 1", из-за устаревшей газотранспортной системы Украины. Об этом в онлайн интервью Gazeta.ru сообщил министр энергетики Александр Новак.

"Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен - он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты. Чем, например, такие маршруты, как "Ямал - Европа", чем "Северный поток - 1", - сказал он.

По словам министра, это обусловлено тем, что украинская газотранспортная система создавалась около 50 лет назад, сейчас эти технологии устарели, наблюдается большой износ основных фондов, из-за чего возникают большие потери при транспортировке газа.

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