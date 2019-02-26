Небензя: Надо не мешкая эвакуировать людей из Эр-Рукбана, а не тратить время на гумконвои

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Надо не мешкая приступать к эвакуации людей из сирийского лагеря беженцев Эр-Рукбан, а не тратить время на планирование гуманитарных конвоев. Об этом заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

"Мы предлагаем выход из сложившейся ситуации и устойчивое решение проблемы Рукбана, - сказал он. - Это эвакуация всех желающих из лагеря в те районы, которые они сами изберут". "Приступить к реализации этой идеи надо не мешкая, а не тратить время на планирование новых конвоев, лишь подчеркивающих игнорирование международного гуманитарного права в этой части Сирии", - добавил постпред.