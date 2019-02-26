ЦИК: Электронное голосование могут закрепить в законодательстве в случае успеха

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность проведения на выборах в России дистанционного электронного голосования могут закрепить в федеральном законодательстве в случае успеха эксперимента на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Об этом сообщил во вторник ТАСС зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Вечером во вторник группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект о проведении на выборах в Мосгордуму 8 сентября в одном или нескольких одномандатных округах экспериментального дистанционного электронного голосования.

"Такая технология проведения эксперимента, с точки зрения законодательного обеспечения, мне кажется, является единственно правильной. Мы принимаем закон для проведения эксперимента и только в случае удачного эксперимента мы вносим уже поправки в основные законы, в первую очередь, конечно, в федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав", - сказал Булаев.