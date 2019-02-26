Балтийский флот следит за эсминцем ВМС США "Грейвли"
22:10 26.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы Балтийского флота следят за эсминцем ВМС США "Грейвли", зашедшим в Балтийское море. Об этом сообщили во вторник журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны).
В центре уточнили, что эсминец США с управляемыми ракетами зашел в акваторию моря в 14:00 мск. "Назначенными силами и средствами Балтийского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем", - отмечают военные РФ.
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