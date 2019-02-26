Цены на нефть могли бы упасть ниже 25-27 долл. без решения о продлении сделки ОПЕК+

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на нефть могли бы упасть ниже 25-27 долларов за баррель в случае, если бы сделка ОПЕК+ о сокращении добычи не была продлена в конце 2018 года. Об этом в онлайн-интервью изданию Gazeta.ru сообщил министр энергетики Александр Новак.

"У нас цены в декабре 2018 года до 50 долларов падали. Если бы затоваривание продолжалось, мы бы увидели очень низкие значения, я даже не хотел бы называть их. Напомню, что в январе 2016 года цены доходили до уровня 25-27 долларов за баррель. И не исключено, что мы побили бы эти рекорды в сторону снижения на рынке", - отметил он.

"Ежедневно на рынок бы дополнительно сейчас поступало 1 млн баррелей в сутки, которые бы увеличивали остатки и затоваренность. Предложение бы превышало спрос, цены бы падали", - уточнил министр.