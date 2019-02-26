Цены на нефть могли бы упасть ниже 25-27 долл. без решения о продлении сделки ОПЕК+
22:30 26.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цены на нефть могли бы упасть ниже 25-27 долларов за баррель в случае, если бы сделка ОПЕК+ о сокращении добычи не была продлена в конце 2018 года. Об этом в онлайн-интервью изданию Gazeta.ru сообщил министр энергетики Александр Новак.
"У нас цены в декабре 2018 года до 50 долларов падали. Если бы затоваривание продолжалось, мы бы увидели очень низкие значения, я даже не хотел бы называть их. Напомню, что в январе 2016 года цены доходили до уровня 25-27 долларов за баррель. И не исключено, что мы побили бы эти рекорды в сторону снижения на рынке", - отметил он.
"Ежедневно на рынок бы дополнительно сейчас поступало 1 млн баррелей в сутки, которые бы увеличивали остатки и затоваренность. Предложение бы превышало спрос, цены бы падали", - уточнил министр.
НОВОСТИ
- 22:10 26.02.2019
- Балтийский флот следит за эсминцем ВМС США "Грейвли"
- 21:45 26.02.2019
- ЦИК: Электронное голосование могут закрепить в законодательстве в случае успеха
- 20:50 26.02.2019
- Небензя: Надо не мешкая эвакуировать людей из Эр-Рукбана, а не тратить время на гумконвои
- 20:20 26.02.2019
- Новак рассказал, насколько дороже транспорт газа из Украины в Европу
- 19:45 26.02.2019
- Новак: Есть потенциал для того, чтобы использовалась газотранспортная система Украины
- 19:10 26.02.2019
- Сотрудника "Лаборатории Касперского" осудили за госизмену
- 18:45 26.02.2019
- Помпео: Референдум на Кубе - "тщательно спланированный политический спектакль"
- 18:15 26.02.2019
- США пока не выносили на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию по Венесуэле
- 17:40 26.02.2019
- Иностранным спутниковым операторам придется получать разрешение у силовиков - СМИ
- 17:12 26.02.2019
- Мэй пообещала парламенту возможность проголосовать в марте за отсрочку Brexit
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать