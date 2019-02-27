Бензин в России подорожает не более чем на 4,3% - Новак
22:50 26.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена бензина в России в 2019 году вырастет не более, чем на 4,3%. При этом за первые два месяца года стоимость топлива выросла примерно на 1,7% из-за увеличения НДС с 18 до 20%, но в некоторых отрезках времени фиксировалось даже снижение цены, заявил во вторник в онлайн-интервью изданию Gazeta.ru министр энергетики РФ Александр Новак.
"Пока на протяжении двух месяцев цены стабильны, даже видим снижение на копейки. Я думаю, что такая ситуация не системная и не фундаментальная, а системно и фундаментально то, что поставлены задачи, созданы все необходимые инструменты в виде налогового регулирования, которые позволяют держать ситуацию на уровне существующих цен с темпами роста не выше инфляции. Прогноз по инфляции, напоминаю, согласно прогнозу Министерства экономического развития, составляет 4,3% по 2019 году. Это те проценты повышения цен, которые могут быть достигнуты в течение этого года, но не более", - сказал он.
Новак напомнил, что в мае прошлого года на рынке сложилась достаточно сложная ситуация, когда цены на розничном рынке выросли примерно на 10%. Правительство тогда приняло оперативные меры по стабилизации ситуации: снизили акцизы на бензин и на дизельное топливо с 1 июля 2018 года. Кроме этого, были достигнуты договоренности с компаниями о том, что цены с конца мая-начала июня не будут расти.
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