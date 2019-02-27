Венесуэльская оппозиция получила оружие из Восточной Европы - Глава МИД

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Венесуэлы располагают информацией о закупках оружия для оппозиции в Восточной Европе. С таким утверждением выступил во вторник глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле.

"Мы хотим заявить о перемещениях военных в странах Карибского бассейна, о чем нам сообщили наши друзья - Куба и Россия, и о закупке оружия в Восточной Европе для передачи радикальной оппозиции в Венесуэле", - сказал он.



