Трамп обещал наложить вето на резолюции об отмене режима ЧП на границе с Мексикой
07:30 27.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палата представителей Конгресса США во вторник проголосовала за принятие резолюции об отмене введенного президентом Дональдом Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Трансляция заседания нижней палаты велась на сайте Конгресса.
За принятие резолюции высказались 245 конгрессменов, 182 проголосовали против. Документ представил конгрессмен- демократ Хоакин Кастро (штат Техас). Резолюция запрещает президенту Трампу брать средства на строительство стены из других фондов в связи с введением режима ЧП на границе с Мексикой.
Теперь в течение 18 дней ее должен будет рассмотреть Сенат. Если верхняя палата Конгресса примет резолюцию, то она попадет на стол хозяина Белого дома, который уже заявил, что наложит на нее вето.
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