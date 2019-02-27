Япония выразила протест РФ из-за визита российских чиновников на Курилы

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии выразило протест России в связи с визитом делегации российских чиновников на южные Курильские острова для участия в церемонии открытия подводной оптоволоконной линии связи, обеспечивающей доступ жителей к высокоскоростному интернету. Об этом корр. ТАСС сообщили в среду в МИД Японии.

"Это неприемлемо и противоречит нашей юридической позиции. Мы заявили протест по дипломатическим каналам", - сказали в ведомстве. В нем отметили, что протест был передан Министерству иностранных дел РФ через посольство Японии в Москве.

При этом в японском МИД добавили, что решение территориальной проблемы с РФ является крайне важным для Токио. "В нашем базовом курсе нет никаких изменений. Мы намерены продолжать вести упорные переговоры с Россией для решения проблемы "северных территорий" (так в Японии называют российские южные Курильские острова - прим. ТАСС) и подписания мирного договора", - подчеркнули в министерстве.

В церемонии открытия линии, которая состоялась на острове Шикотан во вторник, приняли участие специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.



