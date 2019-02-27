В Нальчике введен режим КТО до особого распоряжения

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в среду на части территории города Нальчика. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе Кабардино-Балкарской Республики (КБР).

"В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства начальником Управления ФСБ России по КБР генерал-майором [Сергеем] Ворониным принято решение о проведении с 04:05 мск 27 февраля 2019 года контртеррористической операции и введении правового режима КТО на [окраинной] части территории города Нальчик, ограниченной улицами: 1-я Линия, Ленинградская, Туполева, Пролетарская, руслом реки Нальчик от улицы Пролетарская до улицы Ленинградская", - сказали в штабе.

В период проведения КТО, вплоть до особого распоряжения, на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений. У людей будут проверять документы, а в случае их отсутствия доставлять их в полицию, проверять транспорт и при необходимости эвакуировать его. Также усиливается охрана некоторых объектов, вводится контроль за телефонными разговорами, сотрудники правоохранительных органов могут использовать частный автотранспорт.



