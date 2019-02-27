Китай более подготовлен к холодной войне чем США - СМИ

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Технологический потенциал Китая позволит оказать достойное сопротивление и сохранить лидерство страны в отрасли в случае развертывания холодной войны с Соединенными Штатами в области технологий. Об этом в среду пишет газета "Глобал таймс", цитируя мнения китайских экспертов.

"Даже если холодная война между Китаем и США в технологической сфере все же произойдет, Китай будет более подготовлен, чем США", - считает исполнительный директор новостного сайта-обозревателя телекоммуникационной отрасли cctime.com ("Сиситайм.ком") Сян Лиган, его слова приводит газета. "Китай обладает ведущими промышленными кластерами в мире - около 90% смартфонов в мире производится в КНР, так как у нас есть всеобъемлющий потенциал для этого, чего нет в других странах", - отметил эксперт.

Сян Лиган также выразил мнение, что Китай будет занимать первое место в мире в сфере разработок связи 5G ("Пять джи") и технологий искусственного интеллекта (ИИ).



