Южнокорейский истребитель KF-16 упал в Желтое море - ВВС Республики Корея

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель KF-16 ("Кей- эф-16") ВВС Республики Корея разбился в среду, выполняя полет над Желтым морем. Об этом сообщило командование военно-воздушных сил страны.

По его данным, оба пилота успели катапультироваться и были спасены. "Они возвращаются на базу, состояние обоих военнослужащих хорошее", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 12:13 (06:13 мск) по не установленной пока причине. Двухместный самолет упал спустя всего три минуты после вылета с базы в Кунсане (270 км к югу от Сеула).

Командование ВВС сформировало штаб для расследования причин происшествия.



