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НОВОСТИ

РФ, Индия и Китай потребовали решать венесуэльский вопрос на основе Устава ООН - Лавров

09:00 27.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, Индия и Китай в совместном коммюнике потребовали решать венесуэльский вопрос на основе принципов Устава ООН. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министрами иностранных дел Индии и КНР Сушмой Сварадж и Ван И.

"Неслучайно в сегодняшнем нашем заявлении в разделе, посвященном Венесуэле, мы потребовали решать эту проблему на основе принципов Устава ООН, которые должны уважаться всеми без исключения, в том числе и США", - подчеркнул Лавров.

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