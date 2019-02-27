РФ, Индия и Китай потребовали решать венесуэльский вопрос на основе Устава ООН - Лавров
09:00 27.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия, Индия и Китай в совместном коммюнике потребовали решать венесуэльский вопрос на основе принципов Устава ООН. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министрами иностранных дел Индии и КНР Сушмой Сварадж и Ван И.
"Неслучайно в сегодняшнем нашем заявлении в разделе, посвященном Венесуэле, мы потребовали решать эту проблему на основе принципов Устава ООН, которые должны уважаться всеми без исключения, в том числе и США", - подчеркнул Лавров.
НОВОСТИ
- 09:20 27.02.2019
- Трамп лично санкционировал блокировку доступа к интернету "фабрики троллей" - NBC News
- 09:05 27.02.2019
- При пожаре в Кемеровской области погибли восемь человек
- 08:45 27.02.2019
- Южнокорейский истребитель KF-16 упал в Желтое море - ВВС Республики Корея
- 08:30 27.02.2019
- Китай более подготовлен к холодной войне чем США - СМИ
- 08:15 27.02.2019
- В Нальчике введен режим КТО до особого распоряжения
- 07:45 27.02.2019
- Япония выразила протест РФ из-за визита российских чиновников на Курилы
- 07:30 27.02.2019
- Трамп обещал наложить вето на резолюции об отмене режима ЧП на границе с Мексикой
- 07:15 27.02.2019
- Венесуэльская оппозиция получила оружие из Восточной Европы - Глава МИД
- 22:50 26.02.2019
- Бензин в России подорожает не более чем на 4,3% - Новак
- 22:30 26.02.2019
- Цены на нефть могли бы упасть ниже 25-27 долл. без решения о продлении сделки ОПЕК+
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать