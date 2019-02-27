При пожаре в Кемеровской области погибли восемь человек

09:05 Источник: РБК

При пожаре в частном доме в городе Мариинск Кемеровской области погибли восемь человек, в том числе трое детей, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

«Восемь погибших на пожаре, из которых трое — дети в возрасте от одного года до восьми лет, степень родства погибших сейчас устанавливается», — заявили в СК. Как сообщил источник ТАСС в органах местной власти со ссылкой на данные соцслужб, в деревянном доме, где произошел пожар, жили женщина с двумя детьми, ее сожитель, мать, а также брат со своей семьей. РБК