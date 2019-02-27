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Трамп лично санкционировал блокировку доступа к интернету "фабрики троллей" - NBC News

09:20 27.02.2019 Источник: Ведомости

Президент США Дональд Трамп лично санкционировал проведение операции киберкомандования по блокировке доступа к интернету российскому Агентству интернет-исследований, более известному как «фабрика троллей». Об этом со ссылкой на несколько источников сообщил телеканал NBC News. По их оценкам, это стало самой агрессивной акцией Вашингтона в ответ на предполагаемое администрацией Трампа вмешательство России в политику США.

Белый дом отказался от комментариев. 

Первой об отключении офиса агентства, расположенного в Санкт-Петербурге, от интернета сообщили собеседники The Washington Post. По их информации, операция состоялась в начале ноября 2018 г., во время промежуточных выборов в конгресс США. Перебои с интернетом в санкт-петербургском офиса начались непосредственно в день выборов и наблюдались еще примерно через сутки после подсчета голосов.  Ведомости

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