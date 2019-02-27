Общая задолженность россиян по кредитам достигла 14,86 трлн рублей
09:32 27.02.2019 Источник: Известия
Россияне в прошлом году взяли рекордное количество кредитов. Общая задолженность по ним сейчас составляет 14,86 трлн рублей. Самыми закредитованными регионами страны стали Калмыкия, Тыва, Чувашия, Иркутская область и Югра. При этом заметно снизилась доля должников.
В 2018-м в лидеры по просрочке вышли Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Алания и Адыгея. Такие данные приводит Общероссийский народный фронт (ОНФ) в своей кредитной карте России, с которой ознакомились «Известия».
Эксперты считают, что задолженность россиян перед банками продолжит расти: в 2019 году она может увеличиться на 10–12% до 16,3–16,6 трлн рублей.
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