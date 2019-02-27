Большинство россиян не верят в честные выборы на Украине - опрос

11:00 Источник: REGNUM

Большинство жителей России — 68% — полагают, что президентские выборы на Украине будут сфальсифицированы. Об этом говорят итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Только 3% опрошенных уверены, что выборы на Украине будут честными, и их итоги отразят реальные предпочтения населения страны. Еще 12% полагают, что на выборах возможны некоторые нарушения, однако на результаты они не повлияют. Затруднились ответить 17% респондентов.



Каждый пятый опрошенный узнал о выборах на Украине от интервьюера. Еще 61% о выборах знает, но не интересуется избирательной кампанией в соседнем государстве. Внимательно следят за процессом 18% респондентов.



Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 24 февраля 2019 года методом телефонного интервью. В нем участвовали 1600 респондентов старше 18 лет.



Президентские выборы на Украине намечены 31 марта. На высший пост в стране претендуют 44 кандидата. ИА REGNUM