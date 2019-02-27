В ходе спецоперации в Нальчике ликвидирован боевик

10:20 Источник: REGNUM

В ходе проведения спецоперации в столице Кабардино-Балкарии ликвидирован боевик. Это был один из бандитов, засевших в частном домовладении в микрорайоне «Александровка». Силовики оцепили дом и предложили бандитам сдаться, однако те открыли огонь.

Ответным огнем был уничтожен один из них. В настоящее время спецоперация продолжается, сообщили в правоохранительных органах. ИА REGNUM

