Российские должники больше не смогут выезжать за рубеж через Белоруссию
10:32 27.02.2019 Источник: Российская газета
Весной МВД России и Белоруссию запустят защищенный канал передачи данных о лицах, которым ограничен выезд за рубеж в обеих странах. Таким образом, должникам, которым служба судебных приставов России ограничила выезд за рубеж, не удастся больше выскользнуть из страны через белорусскую границу.
Механизмы взаимодействия с белорусской стороной уже отработаны, сообщил замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко,так что система заработает в течение одного-двух месяцев.
Через белорусскую границу из России не смогут уехать богатые должники, прячущиеся от приставов. Их в стране, по данным МВД, около двух с половиной миллионов. Кроме того, через Беларусь не получится увезти и детей, ставших предметом спора между родителями - гражданами разных государств. "РГ"
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