ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в своем воздушном пространстве - армия

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, нарушивших воздушное пространство страны. Об этом заявил в среду пресс-секретарь Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.

"ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в воздушном пространстве Пакистана", - отметил он.



Пилот одного из двух сбитых в пакистанском воздушном пространстве в среду самолетов ВВС Индии взят в плен.





