ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в своем воздушном пространстве - армия
10:00 27.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, нарушивших воздушное пространство страны. Об этом заявил в среду пресс-секретарь Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.
"ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в воздушном пространстве Пакистана", - отметил он.
Пилот одного из двух сбитых в пакистанском воздушном пространстве в среду самолетов ВВС Индии взят в плен.
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