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НОВОСТИ

Индийские ВВС сбили пакистанский истребитель F-16 - СМИ

10:08 27.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийские ВВС сбили в среду пакистанский многоцелевой истребитель F-16, который вторгся в индийское воздушное пространство. Об этом сообщает информационное интернет-издание Firstpost.

Ранее пакистанская сторона заявила, что ВВС Пакистана сбили в среду два самолета ВВС Индии в пакистанском воздушном пространстве. Как сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур, индийский пилот взят в плен.

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