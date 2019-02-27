Индийские ВВС сбили пакистанский истребитель F-16 - СМИ

10:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийские ВВС сбили в среду пакистанский многоцелевой истребитель F-16, который вторгся в индийское воздушное пространство. Об этом сообщает информационное интернет-издание Firstpost.

Ранее пакистанская сторона заявила, что ВВС Пакистана сбили в среду два самолета ВВС Индии в пакистанском воздушном пространстве. Как сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур, индийский пилот взят в плен.

