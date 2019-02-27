Президент Ирана отклонил отставку главы МИД

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Хасан Роухани не принял в среду отставку главы МИД Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщает агентство ИРНА.

"Я прекрасно осведомлен о давлении, которое оказывается на дипломатический аппарат, правительство и даже на президента. Поскольку вы [Зариф] боролись в авангарде противостояния давлению США, я считаю вашу отставку противоречащей интересам страны и не принимаю ее", - цитирует агентство послание Роухани.



Зариф заявил о решении покинуть свой пост в понедельник на своей странице в "Инстаграме".

