Президент Ирана отклонил отставку главы МИД
11:05 27.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Ирана Хасан Роухани не принял в среду отставку главы МИД Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщает агентство ИРНА.
"Я прекрасно осведомлен о давлении, которое оказывается на дипломатический аппарат, правительство и даже на президента. Поскольку вы [Зариф] боролись в авангарде противостояния давлению США, я считаю вашу отставку противоречащей интересам страны и не принимаю ее", - цитирует агентство послание Роухани.
Зариф заявил о решении покинуть свой пост в понедельник на своей странице в "Инстаграме".
НОВОСТИ
- 12:32 27.02.2019
- Въезд в исторический центр Венеции станет платным
- 12:20 27.02.2019
- В Нидерландах таможня изъяла 90 тысяч бутылок российской водки
- 12:09 27.02.2019
- В результате пожара и взрыва на вокзале в Каире погибло свыше 20 человек
- 12:00 27.02.2019
- В Швеции задержан подозреваемый в шпионаже в пользу РФ
- 11:32 27.02.2019
- РФ и Сирия призвали США вывести с сирийской территории свои незаконно находящиеся там силы
- 11:20 27.02.2019
- В России, возможно, появится "высшее самообразование"
- 11:00 27.02.2019
- Большинство россиян не верят в честные выборы на Украине - опрос
- 10:32 27.02.2019
- Российские должники больше не смогут выезжать за рубеж через Белоруссию
- 10:20 27.02.2019
- В ходе спецоперации в Нальчике ликвидирован боевик
- 10:08 27.02.2019
- Индийские ВВС сбили пакистанский истребитель F-16 - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать