В России, возможно, появится "высшее самообразование"

11:20 Источник: Известия

В России могут узаконить высшее самообразование. Как именно студенты будут подтверждать полученные не в аудитории знания, Минобрнауки планирует решить уже в этом году. Пока речь идет только о зачете отдельных курсов, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Метод, по которому будут признавать самообразование, должен быть разработан в 2019 году. Для этого потребуется внести поправки в закон «Об образовании», следует из протокола заседания комиссии Минобрнауки по законопроектной деятельности за подписью замглавы ведомства Марины Лукашевич.

Речь идет о программах среднего профессионального и высшего образования, уточнили в пресс-службе министерства. Там добавили, что новации необходимы «для стимулирования граждан к получению образования в рамках федеральной программы «Новые возможности».

В перспективе же реальным может стать и получение диплома о «домашнем высшем», полагают эксперты. При этом они видят в самообразовании и определенную проблему: осваивая науки дома, студенты лишаются живого общения, а зачастую именно в институте будущие специалисты обрастают полезными связями.

