В России, возможно, появится "высшее самообразование"
11:20 27.02.2019 Источник: Известия
В России могут узаконить высшее самообразование. Как именно студенты будут подтверждать полученные не в аудитории знания, Минобрнауки планирует решить уже в этом году. Пока речь идет только о зачете отдельных курсов, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Метод, по которому будут признавать самообразование, должен быть разработан в 2019 году. Для этого потребуется внести поправки в закон «Об образовании», следует из протокола заседания комиссии Минобрнауки по законопроектной деятельности за подписью замглавы ведомства Марины Лукашевич.
Речь идет о программах среднего профессионального и высшего образования, уточнили в пресс-службе министерства. Там добавили, что новации необходимы «для стимулирования граждан к получению образования в рамках федеральной программы «Новые возможности».
В перспективе же реальным может стать и получение диплома о «домашнем высшем», полагают эксперты. При этом они видят в самообразовании и определенную проблему: осваивая науки дома, студенты лишаются живого общения, а зачастую именно в институте будущие специалисты обрастают полезными связями.
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