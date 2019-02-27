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НОВОСТИ

РФ и Сирия призвали США вывести с сирийской территории свои незаконно находящиеся там силы

11:32 27.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Сирия призывают Соединенные Штаты вывести с сирийской территории свои незаконно находящиеся там военные формирования. Об этом сообщается в среду в совместном заявлении межведомственных координационных штабов двух стран.

"Также призываем США, чьи воинские подразделения незаконно находятся на территории Сирии, покинуть пределы страны", - говорится в заявлении в связи с ситуацией в лагере беженцев "Эр-Рукбан", который расположен в подконтрольной США зоне Эт-Танф.

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