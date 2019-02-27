В Швеции задержан подозреваемый в шпионаже в пользу РФ
12:00 27.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция безопасности Швеции СЕПО задержала подозреваемого в шпионаже в пользу РФ. Об этом в среду сообщается в пресс-релизе ведомства.
"Был задержан человек, подозреваемый в незаконной разведывательной деятельности против Швеции. Полиция безопасности проводит предварительное расследование, возглавляемое прокуратурой отдела национальной безопасности", - отмечено в сообщении.
Этот человек был задержан на встрече в центре Стокгольма во вторник вечером 26 февраля. "Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции", - пояснил глава подразделения контрразведки СЕПО Даниэль Стенлинг.
Предполагается, что задержанный занимался разведдеятельностью по крайней мере с 2017 года. Задержанный работает в Швеции в сфере высоких технологий с информацией, которая, по мнению СЕПО, представляет интерес для разведывательной деятельности иностранных властей.
Прокуратура примет решение о помещении задержанного под стражу не позднее пятницы, 1 марта, сообщает ведомство. "Дополнительная информация по этому вопросу не может быть предоставлена в настоящее время по соображениям конфиденциальности", - отмечено в сообщении прокуратуры.
Посольство РФ в Швеции пока не комментирует заявление СЕПО.
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