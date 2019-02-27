В результате пожара и взрыва на вокзале в Каире погибло свыше 20 человек

12:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 24 человека погибли в среду, более 50 пострадали в результате взрыва и сильного пожара на железнодорожном вокзале в центре Каира. Об этом сообщило издание "Аш-Шурук".

Власти подтвердили факт ЧП на одном из главных транспортных узлов египетской столицы, но официальные данные о жертвах пока не приводятся. На место уже прибыл министр транспорта страны.



По предварительной информации, поезд вышел из депо и на большой скорости столкнулся с крытой платформой, после чего сошел с рельсов и загорелся. Сообщается также о взрыве топливных баков. Пожар сразу перекинулся на одно из зданий вокзала Рамзес. К месту происшествия стянуты десятки пожарных расчетов и машин скорой помощи.



Клубы поднимающегося в небо черного дыма видны даже из отдаленных районов Каира. Первые видеокадры с места событий подтверждают многочисленные жертвы.

