В Нидерландах таможня изъяла 90 тысяч бутылок российской водки
12:20 27.02.2019 Источник: Эхо Москвы
В Нидерландах таможня изъяла 90 тысяч бутылок российской водки, предположительно предназначенной для корейского лидера. Как пишет газета The Guardian, коробки с водкой торговой марки «Столбовая» были спрятаны в фюзеляже самолета, который в свою очередь находился на борту грузового корабля, шедшего в Китай.
Отмечается, что официальной информации о том, что груз предназначался Ким Чен Ыну и представителям северокорейской элиты, нет. Однако таможня, «основываясь на имеющейся информации», предположила, что контейнер нарушает санкции против КНДР. Эхо Москвы
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