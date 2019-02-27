Въезд в исторический центр Венеции станет платным
12:32 27.02.2019 Источник: REGNUM
Коммунальный совет итальянской Венеции одобрил постановление, согласно которому въезд в исторический центр города станет платным с 1 мая, заявил член совета Джованни Джусто.
По его словам, платный въезд в город введет в экспериментальном порядке. В течение года совет будет следить за работой и результатами этого нововведения. Если эксперимент будет признан удачным, то совет может ввести дифференцированную плату за въезд. Средства, вырученные от этого нововведения, город планирует потратить для благоустройств и уборку мусора, который оставляют за собой туристы.
Пока стоимость за посещение исторического центра Венеции оценивается в 3 евро. Для жителей области Венето и уроженцев города въезд будет бесплатным. ИА REGNUM
НОВОСТИ
- 14:00 27.02.2019
- Зампред правительства Подмосковья и посол РФ в Японии обсудили вопросы регионального сотрудничества
- 13:32 27.02.2019
- Путин поручил кабмину принять меры по снижению ипотечной ставки до 8% и ниже
- 13:20 27.02.2019
- Бокова предложила вдвое увеличить штрафы за распространение вредной для детей информации
- 13:05 27.02.2019
- Песков считает возможным вмешательство из США в работу интернета в РФ
- 13:04 27.02.2019
- В Совфеде впервые со времен распада СССР выступил спикер армянского парламента
- 13:00 27.02.2019
- В ходе КТО в Нальчике уничтожено трое боевиков
- 12:20 27.02.2019
- В Нидерландах таможня изъяла 90 тысяч бутылок российской водки
- 12:09 27.02.2019
- В результате пожара и взрыва на вокзале в Каире погибло свыше 20 человек
- 12:00 27.02.2019
- В Швеции задержан подозреваемый в шпионаже в пользу РФ
- 11:32 27.02.2019
- РФ и Сирия призвали США вывести с сирийской территории свои незаконно находящиеся там силы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать