В ходе КТО в Нальчике уничтожено трое боевиков

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ходе контртеррористической операции в Нальчике уничтожено трое боевиков. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, бандиты планировали совершить теракт в республике.

Сегодня ночью силовики получили информацию о нахождении в одном из частных домов трёх вооружённых человек, которые были членами религиозно-экстремистской группировки. Было принято решение о КТО.



Бандитам предложили сложить оружие и сдаться властям, но те открыли огонь и были уничтожены ответным огнём. На месте перестрелки обнаружены автоматы и патроны. Личности боевиков установлены. Говорит Москва

