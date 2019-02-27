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В ходе КТО в Нальчике уничтожено трое боевиков

13:00 27.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ходе контртеррористической операции в Нальчике уничтожено трое боевиков. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, бандиты планировали совершить теракт в республике.

Сегодня ночью силовики получили информацию о нахождении в одном из частных домов трёх вооружённых человек, которые были членами религиозно-экстремистской группировки. Было принято решение о КТО.

Бандитам предложили сложить оружие и сдаться властям, но те открыли огонь и были уничтожены ответным огнём. На месте перестрелки обнаружены автоматы и патроны. Личности боевиков установлены.  Говорит Москва

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