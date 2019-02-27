Песков считает возможным вмешательство из США в работу интернета в РФ
13:05 27.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вмешательство из США в работу интернета в России является возможным, для защиты от этого и принимается законопроект о суверенном Рунете. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Наверняка возможно", - ответил Песков на вопрос, возможно ли с территории США влиять на работу интернета в России. Как отметил представитель Кремля, "рамочное администрирование Всемирной сети интернет де-факто осуществляется несколькими компаниями". "Исходя из этого, из таких потенциальных угроз как раз и осуществляется законотворческая деятельность, направленная на принятие таких законопроектов как так называемый законопроект о суверенном интернете", - заметил Песков.
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