Песков считает возможным вмешательство из США в работу интернета в РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вмешательство из США в работу интернета в России является возможным, для защиты от этого и принимается законопроект о суверенном Рунете. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Наверняка возможно", - ответил Песков на вопрос, возможно ли с территории США влиять на работу интернета в России. Как отметил представитель Кремля, "рамочное администрирование Всемирной сети интернет де-факто осуществляется несколькими компаниями". "Исходя из этого, из таких потенциальных угроз как раз и осуществляется законотворческая деятельность, направленная на принятие таких законопроектов как так называемый законопроект о суверенном интернете", - заметил Песков.