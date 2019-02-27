Зампред правительства Подмосковья и посол РФ в Японии обсудили вопросы регионального сотрудничества
14:00 27.02.2019
|Фото Дениса Трудникова
В рамках презентации инвестиционного потенциала Московской области в Японии состоялась встреча заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова с чрезвычайным и полномочным послом России в Японии Михаилом Галузиным. В ходе встречи особое внимание было уделено региональному сотрудничеству. Как отметил посол, визит делегации Подмосковья является важной составляющей российско-японских связей, которые в последние годы развиваются весьма эффективно.
«Московская область со своим уникальным индустриальным, научно-техническим, образовательным, культурным потенциалом, конечно же, уже вносит и сможет еще больший вклад внести в поступательное развитие российско-японских отношений, в соответствии с магистральными направлениями, которые определены президентом России и премьер-министром Японии», – сказал Михаил Галузин.
Посол и зампред правительства Подмосковья обсудили реализацию проекта японского производителя грузовиков Hino в городском округе Химки, сотрудничество в области медицины и высоких технологий. Особое внимание было уделено увеличению взаимного туристического потока и культурных проектов.
«Культурные и туристические обмены могут быть тем ключевым пунктом, который позволит россиянам и японцам понять друг друга. Японские туристы нам интересны в качестве ближайшего восточного соседа, который нам необходим, как хороший партнер во всех сфера отношений», – заявил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.
Напомним, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва с 26 февраля по 1 марта в Токио, Саппоро и Нагоя проходит серия деловых и бизнес-мероприятий в рамках презентации инвестиционного потенциала (роуд-шоу) Подмосковья.
По информации пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций Московской области
НОВОСТИ
- 13:32 27.02.2019
- Путин поручил кабмину принять меры по снижению ипотечной ставки до 8% и ниже
- 13:20 27.02.2019
- Бокова предложила вдвое увеличить штрафы за распространение вредной для детей информации
- 13:05 27.02.2019
- Песков считает возможным вмешательство из США в работу интернета в РФ
- 13:04 27.02.2019
- В Совфеде впервые со времен распада СССР выступил спикер армянского парламента
- 13:00 27.02.2019
- В ходе КТО в Нальчике уничтожено трое боевиков
- 12:32 27.02.2019
- Въезд в исторический центр Венеции станет платным
- 12:20 27.02.2019
- В Нидерландах таможня изъяла 90 тысяч бутылок российской водки
- 12:09 27.02.2019
- В результате пожара и взрыва на вокзале в Каире погибло свыше 20 человек
- 12:00 27.02.2019
- В Швеции задержан подозреваемый в шпионаже в пользу РФ
- 11:32 27.02.2019
- РФ и Сирия призвали США вывести с сирийской территории свои незаконно находящиеся там силы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать