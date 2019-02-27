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НОВОСТИ

Зампред правительства Подмосковья и посол РФ в Японии обсудили вопросы регионального сотрудничества

14:00 27.02.2019

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Фото Дениса Трудникова

В рамках презентации инвестиционного потенциала Московской области в Японии состоялась встреча заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова с чрезвычайным и полномочным послом России в Японии Михаилом Галузиным. В ходе встречи особое внимание было уделено региональному сотрудничеству. Как отметил посол, визит делегации Подмосковья является важной составляющей российско-японских связей, которые в последние годы развиваются весьма эффективно.

«Московская область со своим уникальным индустриальным, научно-техническим, образовательным, культурным потенциалом, конечно же, уже вносит и сможет еще больший вклад внести в поступательное развитие российско-японских отношений, в соответствии с магистральными направлениями, которые определены президентом России и премьер-министром Японии», – сказал Михаил Галузин.

Посол и зампред правительства Подмосковья обсудили реализацию проекта японского производителя грузовиков Hino в городском округе Химки, сотрудничество в области медицины и высоких технологий. Особое внимание было уделено увеличению взаимного туристического потока и культурных проектов.

«Культурные и туристические обмены могут быть тем ключевым пунктом, который позволит россиянам и японцам понять друг друга. Японские туристы нам интересны в качестве ближайшего восточного соседа, который нам необходим, как хороший партнер во всех сфера отношений», – заявил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Напомним, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва с 26 февраля по 1 марта в Токио, Саппоро и Нагоя проходит серия деловых и бизнес-мероприятий в рамках презентации инвестиционного потенциала (роуд-шоу) Подмосковья.

По информации пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций Московской области

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