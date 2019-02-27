Авиакомпании РФ перенаправляют рейсы в обход Пакистана через Туркмению и Иран - источник

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские авиакомпании перенаправляют рейсы в обход Пакистана через Туркмению и Иран. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний.

"Авиакомпании (в связи с закрытием воздушного пространства Пакистана - прим. ТАСС) запрашивают разрешение на пролет в воздушных пространствах Туркменистана и Ирана", - сказал собеседник агентства.

