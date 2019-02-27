Архиепископ Пражский постановил считать неканонической новую Православную церковь Украины

14:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Архиепископ Пражский Михаил, являющийся постоянным членом синода Православной церкви Чешский земель и Словакии, постановил считать единственной канонической структурой на Украине Украинскую православную церковь.

В опубликованном в среду указе по поводу совместного служения с духовенством иностранных епархий он запретил на территории Пражской епархии действовать представителям созданной в конце декабря в Киеве новой церковной структуры под названием Православная церковь Украины.



"Учитывая каноны православной церкви, канонической считается Украинская православная церковь (УПЦ), - говорится в указе архиепископа. - Так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) считать неканонической. В этих обстоятельствах не может происходить ни служение литургии, ни доступ к принятию святых тайн на земле Пражской православной епархии".



В документе подчеркивается, что совместное служение с духовенством неканонической церкви на территории Пражской епархии "нанесет вред не только самой православной религиозной общине Пражской епархии, но и всей Православной церкви Чешских земель и Словакии".

